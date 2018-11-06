ДОХА, 6 ноя /ПРАЙМ/, Юлия Троицкая. Компании из Ирана принимают участие в выставке гостиничного бизнеса в Катаре, несмотря на американские санкции, из-за которых им отказали в демонстрации их продукции на выставке во Франции, сообщил РИА Новости во вторник менеджер по экспорту иранской продовольственной компании Poopak Банадор Фалех.

"Больше 20 иранских компаний, которые производят различные продукты, собирались принять участие в одной из крупнейших в мире продовольственных выставок SIAL во Франции две недели назад, но, несмотря на предварительную оплату, ее организаторы до начала выставки запретили им участвовать, хотя выставка проходила еще до вступления в силу американских санкций", — рассказал Фалех.

По его словам, обещания стран Евросоюза не следовать американским санкциям в отношении Ирана не работают. "Они говорят, что не будут следовать санкциям, а на деле получается, что они блокируют любой бизнес с Ираном из-за этого, иранским компаниям придется пережить тяжелые времена", — отметил представитель экспортной организации.

Около десяти иранских компаний принимают участие в выставке Hospitality Qatar, которая проходит в Дохе до 8 ноября.