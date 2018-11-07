МОСКВА, 7 ноя /ПРАЙМ/. Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин в рамках "правительственного часа" в Совфеде в среду расскажет сенаторам о реализации мероприятий по воспроизводству минерально-сырьевой базы и геологическому изучению недр, сообщает сайт палаты.

Парламентарии также рассмотрят закон о продлении до 2019 года периода безналогового перевода гражданами в Россию доходов от контролируемых иностранных компаний в целях стимулирования этого процесса. Действие этой нормы предлагается продлить, чтобы дать дополнительное время тем, кто хочет в соответствии с законодательством перевести свои активы в юрисдикцию России, пояснял ранее премьер-министр Дмитрий Медведев.

Кроме того, сенаторы обсудят закон, который позволяет кредитору — оператору связи в целях возврата просроченной задолженности указывать в текстовых, голосовых и других сообщениях размер и структуру задолженности, если эта задолженность образовалась в результате неисполнения должником договора по оказанию услуг связи.

Далее законодатели рассмотрят соглашение между правительством России, Европейской комиссией и правительством Германии о финансовых взносах России и ЕС для обеспечения реализации в России программы трансграничного сотрудничества "Интеррег. Регион Балтийского моря" на 2014-2020 годы.

Соглашение было подписано 25 декабря 2017 года в Москве. Программа направлена на реализацию совместных проектов регионов российского северо-запада, стран Евросоюза и Норвегии по транспорту, экологии, образованию, инвестициям и новым технологиям. Взнос России составляет 4,4 миллиона евро, из которых в 2018 году перечисляются 3 миллиона, включая 1,5 миллиона евро, предусмотренные на 2017 год, и 1,4 миллиона — в 2019 году.

Кроме того, сенаторы обсудят межправительственное соглашение с Южной Осетией об условиях купли-продажи акций и дальнейшей деятельности ОАО "Газпром — Южная Осетия". Документ предусматривает выкуп доли Южной Осетии (25% минус одна акция) в компании за один рубль, что позволит увеличить долю "Газпрома" в этом предприятии до 100%.

"Газпром" готов осуществить инвестиции в объеме около 2 миллиардов рублей в течение пяти лет в развитие газовых сетей Южной Осетии, сообщила ранее замглавы Минэнерго Анастасия Бондаренко.

Соглашение, подписанное на 35 лет, гарантирует сохранность инвестиций и стабильные условия финансово-хозяйственной деятельности "Газпром — Южная Осетия". При этом его действие автоматически продлевается на последующие пятилетние периоды, если ни одна из сторон не менее чем за год не уведомит другую о намерении прекратить действие соглашения.

Запланировано также "Время эксперта" с участием председателя редакционного совета "Литературной газеты" Юрия Полякова.