МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Экономический форум в швейцарском Давосе "рубит свои основы", отказывая в участии таким бизнесменам как Андрей Костин, Виктор Вексельберг и Олег Дерипаска, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Дерипаска, Костин и Вексельберг стали теми, кем они стали, не благодаря форуму, а Давосский форум стал Давосским форумом благодаря таким бизнесменам. Поэтому, скажем так, отторгая таких бизнесменов, форум, собственно, рубит свои основы", — сказал он.

Песков также отметил, что заинтересованные в российском бизнесе иностранцы всегда могут посетить Россию в рамках проводящихся там форумов, чтобы наладить контакты.

"В Москве проводится много интересных форумов с очень широким международным присутствием. Часть из этих форумов, кстати, организуют и предприниматели, которые были упомянуты вами. Поэтому все заинтересованные всегда имеют возможность приехать к нам в Россию, мы всех будем рады видеть", — сказал Песков.

По его словам, после отказа организаторов российское присутствие на форуме будет не таким широким. "Путин был в Давосе, если вы помните, но дальше уже просто график у него не совпадает. Вы знаете, что там были и Путин, и Медведев, российское присутствие традиционно достаточно широкое, но, наверное, как-то оно будет не таким широким после подобных решений форума. В конце концов, я еще раз повторяю, это не единственный форум, в этом плане конкуренция форумная очень сильная, и Россия здесь более чем конкурентоспособна", — ответил Песков на вопрос журналиста, правда ли, что президент РФ не посещал Давосский форум по причине противоречий планов графику.

Всемирный экономический форум в Давосе пройдет с 22 по 25 января. Ранее издание Financial Times сообщило со ссылкой на двух экспертов, "обладающих знанием о ситуации", что бизнесменам Олегу Дерипаске и Виктору Вексельбергу и главе ВТБ Андрею Костину отказали в участии в очередной сессии форума. ВЭФ не стал комментировать эту публикацию.