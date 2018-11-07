МОСКВА, 7 ноя /ПРАЙМ/. Российский предприниматель Дмитрий Рыболовлев на данном этапе разбирательства считается невиновным, необходимо неукоснительно соблюдать презумпцию невиновности, говорится в заявлении адвокатов Рыболовлева, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Как сообщила газета Monde, российского бизнесмена, президента футбольного клуба "Монако" Рыболовлева задержали во вторник утром по запросу Монако. Отмечается, что прокуратура Монако вменяет ему факты "коррупции", "торговли влиянием" и соучастие в этих преступлениях.

"Мы особенно подчеркиваем тот факт, что на данном этапе господин Рыболовлев считается невиновным и настаиваем на необходимости неукоснительного соблюдения этого принципа и прав, связанных с ним", — говорится в заявлении адвокатов.