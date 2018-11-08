МОСКВА, 8 ноя /ПРАЙМ/. Россия ответит на очередные санкции США из-за Крыма в политической плоскости зеркально, в экономике меры будут избирательными, заявил РИА Новости в четверг глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

США ввели санкции против физических и юридических лиц РФ из-за присоединения полуострова к России и ситуации на Донбассе.

"Ответ будет. Политически — зеркально. Экономически — избирательно, чтобы не допустить ущерба собственным интересам", — сказал Косачев.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".