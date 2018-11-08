МОСКВА, 8 ноя /ПРАЙМ/. Москва если и будет отвечать на санкции США, то "по совокупности обстоятельств", без привязок к последнему расширению, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков РИА Новости.

"В отношении потенциальных, гипотетических ответных мер вопрос отдельный. Мы будем определяться по совокупности всех обстоятельств, никаких прямых привязок ни к чему здесь нет. Мы по большому счету игнорируем подобного рода враждебные проявления",- сказал Рябков.

США ввели санкции в отношении трех физических лиц и девяти организаций в связи с присоединением Крыма к России и ситуацией на Донбассе. В числе девяти организаций, оказавшихся под санкциями, — санатории "Ай-Петри", "Дюльбер" и "Мисхор" в Крыму, а также компания "Южный проект", принадлежащая банку "Россия" Юрия Ковальчука, которая в конце 2017 года приобрела на торгах 100% акций крымского завода шампанских вин "Новый свет".