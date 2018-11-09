МЕХИКО, 9 ноя /ПРАЙМ/. Новое торговое соглашение между Мексикой, США и Канадой T-MEC, которое заменит собой соглашение НАФТА, будет подписано 30 ноября в Буэнос-Айресе во время саммита "Большой двадцатки", сообщил в четверг вечером министр экономики Мексики Ильдефонсо Гуахардо.

"30 ноября, без сомнений (состоится подписание – ред.). Единственное место для этого — Буэнос-Айрес. Что пока не определено, так это присутствие лидеров стран", — заявил Гуахардо на пресс-конференции.

По его словам, вполне вероятно, что документ будет подписан на уровне министров трех государств.

При этом Гуахардо подчеркнул, что победа демократов на промежуточных выборах в палате представителей США вряд ли осложнит судьбу документа. "В этом соглашении уже содержатся определения, которые могут быть очень интересным для Демократической партии. Дизайн соглашения, которое мы будем подписывать, учитывает даже сценарий, при котором в конгрессе большинство — у демократов", — сказал он.

Новое соглашение, которое должно заменить действующее с 1994 года НАФТА, было согласовано тремя странами 30 сентября. После подписания начнется процесс его ратификации в каждой из стран, а вступит оно в действие после ратификации.