МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Рынок акций РФ сегодня ощутимо теряет на фоне нарастания внешнего негатива.

Уход рынка нефти ниже ключевого уровня 70 долларов за баррель и рост доллара выше 67 рублей добавляют давления на стоимость российских активов.

К 15.32 мск рублевый индекс Мосбиржи снижался на 2%, до 2389 пунктов, а долларовый индекс РТС — на 3,2%, до 1118 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии резко упали, оказавшись под давлением общемирового негатива, отмечает Елена Кожухова из компании "Велес брокер".

ВНИЗ НА ВНЕШНЕМ НЕГАТИВЕ

Рынок акций РФ в пятницу днем ощутимо падает, отыгрывая ухудшение внешнего фона. Основной импульс к снижению исходит от нефтяных котировок, провалившихся ниже ключевой отметки 70 долларов за баррель впервые с 10 апреля.

Наращивание добычи нефти основными ее производителями (Саудовской Аравией, Россией и США) и послабления, сделанные Америкой некоторым странам в вопросе санкций в отношении импорта иранской нефти, поддерживают ожидания "переизбытка" этого сырья на мировом рынке. Параллельные с этим оценки замедления темпов роста мировой экономики добавляют опасений по поводу дисбаланса спроса и предложения на рынке нефти.

На этом фоне рубль уступил рубеж на уровне 67 против доллара.

Наконец, западноевропейские фондовые индексы в пятницу днем снижаются на 0,6-1%, а американские фондовые фьючерсы – на 0,5-1,7%.

В лидерах снижения – бумаги "Мосбиржи" (-3,4%), "Газпром нефти" (-3,3%), "Новатэка" (-3,2%), "Лукойла" (-3%), "Газпрома" (-2,9%).

Растут в цене акции НЛМК (+1,6%), ММК (+0,8%), " Полюса" (+0,4%), "Акрона" (+0,4%), традиционно выигрывающие от растущего курса доллара.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"Рублевый индикатор опустился к поддержке 2390, а долларовый – к отметке 1115 пунктов. Теперь индексы рискуют продолжить падение в район 2365 и 1090 пунктов соответственно", — оценила Кожухова".

Российский фондовый рынок вошел в ожидаемую коррекцию после значительного роста несколько дней подряд, считает Гайдар Гасанов из компании "Международный финансовый центр".

Многие участники рынка фиксируют часть позиций в преддверии выходных. Понижательная динамика российского фондового рынка сохранится на фоне снижения цен на нефть, заключил он.