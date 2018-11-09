ВАШИНГТОН, 9 ноя /ПРАЙМ/. КНР ожидает, что США будут учитывать ее интересы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил член политбюро КНР Ян Цзечи по итогам встречи двух стран в формате "2+2".

"Китай уважает интересы США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но в то же время ожидает, что США будут уважать интересы Китая в области безопасности", — заявил Ян Цзечи.

Он также призвал США соблюдать принцип единого Китая и "осторожно подходить к вопросам, относящимся к Тайваню.

На обеспокоенность госсекретаря США Майка Помпео относительно "милитаризации" в Южно-Китайском море Ян Цзечи ответил, что свобода мореплавания и полетов не должны использоваться США как предлог для подготовки военных планов.