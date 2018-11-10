МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Вопрос нормализации данных, управления ими, обеспечения и защиты прав и идентификации людей, развития среды обмена данными – главные вопросы в сфере big data, считает вице-премьер РФ Максим Акимов.

"Я сейчас расскажу о четырех вещах, которые мне представляются крайне важными для того, чем вы все занимаетесь в гораздо большей мере, чем я. Это, наверное, четыре главные роли, четыре главных фокуса в повестке данных, которыми мы сейчас занимаемся с той или иной долей успеха, и нас справедливо критикуют игроки. Но мы надеемся, что за ближайшие 2-3 года мы эти задачи решим", — заявил он в ходе выступления на конференции Data Science Day.

Первый вопрос, по его словам, заключается в том, что с точки зрения нормализации данных и обеспечения их операбельности "ситуация не очень хорошая". "Первый вопрос — это более или менее логичная и внятная архитектура данных, которая бы обеспечила их гармоничность, интероперабельность и создание единой среды управления данными на государственной стороне", — сказал он.

Второй вопрос заключается в том, что значительное число частных информационных систем управляется операторами. "Очень важно, чтобы режим подключения сторонних приложений к системам, режим недискриминационного доступа к данным, регулирование доступа субъектов данных к своим данным в этих информационных системах, прежде всего, не рождал искусственные монополии, а способствовал тому, чтобы данные служили обществу. Сейчас, собственно говоря, мы с сообществом эти тезисы сформулируем, и… я думаю, до конца года мы, по крайне мере, 10 главных тезисов, которые лежали бы в основе правового регулирования, сформулируем", — рассказал он.

Акимов отметил, что властям страны надо также решить, как одновременно обеспечить права людей, платформ и технологических стартапов при работе с данными. "Одно из решений — вообще никак не регулировать эту сферу, дав возможность всем игрокам определяться самим, тем более, что очень часто это не персональные данные, а данные, предоставленные на основе их добровольного раскрытия в системах", — отметил он. По словам вице-премьера, в пятницу как раз состоялось обсуждение вопроса чувствительных данных людей, например, медицинских.

Еще один вопрос — обеспечение технологических стандартов. "Технологические стандарты — вещь очень важная. Но здесь я скорее склоняюсь к тому, что мы движемся и будем двигаться к созданию открытых ассоциаций, сообществ, которые их будут разрабатывать", — добавил Акимов.

"Еще одна важная роль и задача — мы должны обеспечить цифровую идентичность людей. Речь идет об идентификаторах, которые бы не задваивали сущности, которые обеспечивали бы для, прежде всего, финансовой сферы, которые с помощью цифрового профиля человека обеспечивали бы доступ к сервисам, а с другой стороны — возможность оперирования данными в секторе с любой стороны", — сообщил он.