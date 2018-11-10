С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя /ПРАЙМ/. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов и президент Международной рекламной ассоциации Шринивасан Кришнасвами обсудили вопросы организации и проведения в городе в 2020 году Всемирного рекламного конгресса, сообщает пресс-служба администрации губернатора.

"Вся инфраструктура, необходимая для проведения международных форумов и соревнований, у нас готова, и мы продолжаем ее развивать. В городе строятся новые гостиницы. Этому направлению уделяется особое внимание. На прошлом заседании правительства Санкт-Петербурга мы ввели новые льготы для инвесторов, которые работают в сфере гостиничной инфраструктуры", — сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении.

По его словам, власти города выделяют значительные средства на развитие в Петербурге систем умного и безопасного города. "Это позволяет обеспечить высокий уровень безопасности гостей вне зависимости от международной обстановки и является важным фактором успешного проведения крупных международных мероприятий в Северной столице", — отметил он.

Президент Международной рекламной ассоциации выразил уверенность, что Всемирный рекламный конгресс в Петербурге в 2020 году станет запоминающимся событием, отмечается в сообщении.