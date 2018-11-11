МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев, которому в Монако были предъявлены обвинения в коррупции, находится в Москве, он не ограничен в перемещениях, сообщил РИА Новости представитель Рыболовлева.

"Он в Москве, освобожден не под залог и не под подписку о невыезде, а под условие судебного контроля, ему не запрещено покидать Монако, и он не ограничен в перемещениях", — сказал собеседник агентства.

"Условия судебного контроля — не встречаться с некоторыми из фигурантов дела и являться на допрос по повестке, так же, как он делал это и ранее", — добавил представитель Рыболовлева.

Прокуратура Монако в среду предъявила российскому бизнесмену Рыболовлеву обвинения в коррупции, "торговле влиянием" и соучастии в этих преступлениях.