МУРМАНСК, 12 ноя /ПРАЙМ/. Представители 12 стран и 11 российских регионов заявили о готовности участвовать в мероприятиях Мурманской международной деловой недели, которая стартует в разных городах региона в понедельник.

Мурманская международная деловая неделя (ММДН) — это ежегодный форум, который является ключевым деловым событием в жизни Мурманской области, входит в число крупнейших диалоговых площадок Баренцева региона и представляет собой несколько десятков отдельных мероприятий по наиболее востребованным тематикам международного и межрегионального сотрудничества на арктических территориях.

Как поясняют в правительстве региона, ММДН — это арена встреч представителей российских и зарубежных политиков, органов власти различных уровней, деловых кругов, международных, научных и общественных организаций.

"С момента проведения первой Мурманской международной деловой недели основная цель ее остается неизменной — привлечение внимания деловых кругов субъектов Российской Федерации, зарубежных партнеров к Мурманской области как к одному из ведущих регионов Арктической зоны Российской Федерации, центру развития международного сотрудничества в Арктике и инвестиционно привлекательному региону", — отмечают в правительстве.

Как сообщил первый вице-губернатор региона Алексей Тюкавин на пресс-конференции, в этом году, помимо традиционных мероприятий появилось несколько новых площадок. "Вместе с МИД РФ была придумана площадка, которую назвали "Баренц-Давос" — площадка, на которой мы бы хотели, чтобы наши соседи, которые входят в арктическую зону и участвуют в Баренцевом сотрудничестве, вместе с зарубежными соседями организовали площадку, на которой мы могли бы обсуждать международную и арктическую тематику", — отметил Тюкавин.

Помимо стран Баренцева региона желание принять участие в "Баренцевом Давосе" изъявили Исландия, Южная Корея и ряд других государств. "Всего же заявились для участия больше 10 иностранных государств, 11 регионов России", — добавил Тюкавин.

Ожидается, что на ММДН будут подписаны порядка 9 соглашений разного уровня, запланировано участие крупных компаний, таких как "Новатек" и "Роснефть".

Мероприятия деловой недели пройдут с 12 по 16 ноября в разных городах Мурманской области.