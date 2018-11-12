АБУ-ДАБИ, 12 ноя — ПРАЙМ. Бахрейн заключил соглашение с российской компанией "Росгеология", которая начнет в конце года масштабное обследование в районе обнаружения нового нефтяного месторождения в акватории Персидского залива, сообщил РИА Новости министр нефти Бахрейна Мухаммед бен Халифа аль-Халифа.

"Нефтяные, а также газовые месторождения готовы для начала добычи. Мы заключили соглашение с российской компанией "Росгеология" для масштабного морского обследования, она начнет работать в последнем квартале этого года", — сказал аль-Халифа в кулуарах конференции ADIPEC в столице ОАЭ в ответ на вопрос о судьбе нового месторождения, найденного в королевстве.

В апреле Высший комитет по природным ресурсам и экономической безопасности Бахрейна объявил об открытии у западного побережья страны крупнейшего из найденных на территории королевства с момента начала нефтедобычи в 1932 году месторождения нефти и природного газа. Объем запасов нефти на новом месторождении составляет около 80 миллиардов баррелей, природного газа — от 10 триллионов до 20 триллионов кубических футов.