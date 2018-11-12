ТАЛЛИН, 12 ноя /ПРАЙМ/. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас в понедельник отправился в Берлин, где примет участие в экономическом форуме, проведет встречи с коллегами из Исландии и Сербии, а также с министром финансов Германии, сообщила пресс-служба эстонского правительства.

"Во вторник премьер-министр примет участие в экономическом форуме, организованном крупным изданием Suddeutsche Zeitung. В ходе работы форума Ратас встретится с главой правительства Исландии Катрин Якобсдоуттир и сербской коллегой Аной Брнабич, с которыми обсудит цифровое развитие Европы. Премьер также ознакомит немецких предпринимателей с возможностями инвестиций в Эстонию", — говорится в сообщении.

Кроме того, Ратас встретится с министром финансов Германии Оливером Шольцем, с которым обсудит будущее зоны евро и бюджет Европейского союза на 2021-2027 год, а также двусторонние отношения Эстонии и Германии и сотрудничество в цифровой сфере. Премьер-министр вернется в Эстонию поздним вечером 13 ноября.