МОСКВА, 13 ноя /ПРАЙМ/. Россия намерена в будущем восстановить торгово-экономическое сотрудничество с Ливией после возникновения надлежащих условий, сообщил первый заместитель главы аппарата правительства РФ Сергей Приходько.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев 12-13 ноября примет участие в Международной конференции по Ливии в Палермо, организованной по инициативе премьер-министра Италии Джузеппе Конте.

"Что касается торгово-экономического сотрудничества с Ливией, то исходим из того, что условием участия российских компаний в совместных инвестиционных проектах является нормализация ситуации в области безопасности и формирование единых общеливийских институтов власти", — сказал Приходько.

Он отметил, что есть направления, где сотрудничество возможно уже сейчас. Например, в сфере наращивания торговых обменов. "Очевидно, что нынешний объем двустороннего товарооборота – около 200 миллионов долларов в год — не соответствует имеющемуся потенциалу. Интерес в российских деловых кругах к Ливии налицо, и это хороший залог для плотной совместной работы. Тем более что опыт взаимовыгодного сотрудничества имеется", — заявил Приходько.

Он также подчеркнул, что РФ намерена готова восстановить партнерство в различных областях после возникновения надлежащих условий. По данным первого замглавы аппарата правительства, контакты для этого, в том числе обсуждение конкретных проектов, уже проводятся.

После свержения и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии начался политический кризис. Сейчас в стране царит двоевластие — в Тобруке — на востоке — заседает избранный народом парламент, а в Триполи — на западе — правит сформированное при поддержке ООН и ЕС правительство национального согласия во главе с премьер-министром Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с командующим Ливийской национальной армии маршалом Халифой Хафтаром, чья армия ведет затяжную войну с боевиками.