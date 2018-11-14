РИМ, 14 ноя /ПРАЙМ/, Сергей Старцев. Все основные параметры правительственного проекта госбюджета Италии на 2019 год, в том числе темпы роста ВВП и размер дефицита бюджета, не будут изменены, сообщил журналистам поздно вечером во вторник вице-премьер, глава минэкономразвития Италии Луиджи Ди Майо после состоявшегося в Риме заседания Совета министров.

"Что касается нас, то мы не меняем своих планов ни по балансу, ни по прогнозу экономического роста. Мы убеждены, что наш экономический маневр – это то, что необходимо стране для того, чтобы снова идти вперед", — заявил он.

Тем не менее, по словам Ди Майо, определенные изменения в правительственный документ все-таки могут быть внесены. В частности, речь может идти о новых планах по продаже объектов госсобственности в целях снижения госдолга. Конкретные предложения на этот счет будут сформулированы в письме в Европейскую комиссию, которое сейчас готовит министр экономики и финансов Италии Джованни Триа.

Примечательно, что еще перед началом заседания Совмина вице-премьер, глава МВД Италии Маттео Салвини подчеркнул нежелание правительства менять свои планы. "Мы принимаем меры, которые обеспечат больше рабочих мест, больше пенсионных прав и меньше налогов для многих итальянцев. Если для Европы это подходит, то мы будем довольны, если же нет, мы все равно пойдем вперед", — сказал он.

Совет министров Италии 15 октября одобрил законопроект о госбюджете на 2019 год, а также трехлетний бюджет на 2019-2021 годы. Еще на этапе разработки этих документов у руководства ЕС возникла серьезная озабоченность планами нынешнего коалиционного правительства Италии, которое сформировано популистскими партиями "Движение 5 звезд" и "Лига".

Главными положениями госбюджета стали отмена предполагавшегося повышения НДС, введение безусловного базового дохода и базовой пенсии, изменение законодательства в целях более раннего выхода граждан на пенсию, а также выплата компенсаций обманутым вкладчикам банков. Правительственный законопроект предусматривает рост ВВП в 2019 году на 1,5%, но при этом заметное увеличение дефицита госбюджета до 2,4% ВВП, что вызвало особую обеспокоенность в Брюсселе.

В итоге Европейская комиссия 23 октября отклонила проект госбюджета Италии. При этом еврокомиссар по финансам Пьер Московиси указал, что данный документ не соответствует обязательствам, которые были приняты на себя предыдущим правительством Италии в июле 2017 года. ЕК дала Риму три недели для того, чтобы доработать проект госбюджета в соответствии с высказанными замечаниями. Срок представления нового документа в Брюссель истекает во вторник в полночь (02.00 мск).

Примечательно, что ранее во вторник Международный валютный фонд распространил доклад, подготовленный после консультаций с Римом в соответствии со статьей IV устава фонда. В нем одной из главных проблем Италии был назван недостаточный экономический рост. Согласно прогнозу МВФ, средние темпы роста ВВП в период с 2018 по 2020 год составят примерно 1,1%, а затем еще более снизятся. По этим расчетам дефицит госбюджета в 2019 году составит 2,75% ВВП, а в 2020-2022 годах вырастет до 2,8%-2,9%, если правительство не примет серьезных компенсационных мер. При этом госдолг Италии останется приблизительно на уровне 130% ВВП.

Италия занимает второе после Греции место в ЕС по величине госдолга по отношению к ВПП: в четвертом квартале 2017 года этот показатель составил 131,8%. По данным центробанка Италии, в июне суверенная задолженность страны достигла исторического максимума, превысив 2,311 триллиона евро.