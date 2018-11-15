ВЛАДИВОСТОК, 15 ноя /ПРАЙМ/. Сингапурская компания "КГК Судима Эвергрин ПТЕ Лимитет" планирует построить в Приморье высокотехнологичный комплекс переработки древесины с предварительным объемом инвестиций свыше 200 миллионов долларов, сообщает Минвостокразвития РФ.

Агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) и "КГК Судима Эвергрин ПТЕ Лимитет" подписали соглашение о намерениях по реализации этого проекта.

"Сингапурский инвестор планирует реализовать на территории Приморского края высокотехнологичный комплекс переработки древесины. На новом предприятии будут производить паркет, мебельные щиты, пиломатериалы и пеллеты", – отметил генеральный директор АНО АПИ Леонид Петухов.

По данным министерства, объем инвестиций превысит 200 миллионов долларов. В качестве соинвестора может выступить индийская компания KGK. В Приморье создана специальная проектная компания "Кей-Джи-Кей Судима Эвергрин", которая до конца 2018 года планирует подать заявку на получение статуса резидента Свободного порта Владивосток. Сейчас АПИ помогает инвестору с выбором участка под производство.

Компания "Судима Интернешнл" образована в 1994 году в Республике Сингапур, на протяжении нескольких лет упоминается в списке 50 ведущих частных компаний страны. В основном "Судима Интернешнл" занимается заготовкой и производством изделий из древесины и продажей сельскохозяйственной продукции. У компании есть лесоперерабатывающие комплексы в Индонезии, Мьянме, Вьетнаме.