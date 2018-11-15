БРЮССЕЛЬ, 15 ноя /ПРАЙМ/. Проект политической декларации об основах будущих отношений ЕС и Британии после ее выхода из ЕС предусматривает согласование позиций по санкциям, в том числе для усиления их эффекта, а также сохранение сотрудничества в сфере кибербезопасности, свидетельствует обнародованный ЕК документ.

Еврокомиссия обнародовала в среду проект договора о Brexit, а также черновик будущей политической декларации, который сторонам еще предстоит доработать.

"Консультации по санкциям при интенсивном обмене информацией в тех случаях, когда цели внешней политики совпадают, с возможностью принятия взаимно усиливающих санкций", — говорится в документе.

В нем также предусматривается "продвижение безопасности и стабильности в киберпространстве на основе расширенного международного сотрудничества и своевременного обмена информацией, включая участие Соединенного Королевства в соответствующей деятельности ЕС в области кибербезопасности, а также диалоге по вопросам кибербезопасности".

Проект предлагает также "возможность поддерживать позиции друг друга в соответствующих случаях, в том числе посредством согласованных заявлений, демаршей и общих позиций".