КРАСНОЯРСК, 15 ноя /ПРАЙМ/. Врио главы Хакасии Михаил Развожаев провел встречу с избранным главой республики Валентином Коноваловым и в разговоре о бюджете сделал ударение на внутренних источниках.

Видео встречи размещено в Instagram Развожаева.

"Полномочия врио позволяли определенные процедуры провести, сейчас вам карты в руки. Берите, занимайтесь. Там есть внутренние источники, достаточно. Хотя, конечно, это ключевые вопросы не решит, а дальше надо смотреть по доходам", — сказал Развожаев.

Ранее Развожаев заявил, что бюджетного дефолта в республике не будет. Он пояснил, что после его переговоров Минфин России выделил помощь региону в размере 1,2 миллиарда рублей на покрытие текущих расходов.

В начале октября президент России Владимир Путин назначил Развожаева временно исполняющим обязанности главы Хакасии. На встрече с ним Путин отметил, что просит его поработать в регионе месяц, чтобы обеспечить проведение открытых выборов. В воскресенье кандидат от КПРФ Коновалов победил во втором туре выборов главы Хакасии.