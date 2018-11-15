МОСКВА, 15 ноя /ПРАЙМ/. Акционерное общество "Военторг", которому исполняется 100 лет, активно занимается восстановлением объектов своей инфраструктуры и намерено расширить свое присутствие на рынке, в том числе благодаря стартапам, сообщил генеральный директор "Военторга" Владимир Павлов.

Торжественное мероприятие в связи со 100-летием военной торговли в РФ проходит в четверг в Москве.

"Военторг" в своем сегодняшнем виде существует благодаря приходу министра обороны Сергея Шойгу, до этого он был обречен на расформирование. Количество сотрудников "Военторга" увеличилось с 500 человек в 2012 году до 3700 в 2018-м. Сегодня "Военторг" восстанавливает свои объекты. Это мощная организация, которая полностью кормит российскую армию, осуществляет стирку имущества для Минобороны и торгово-бытовое обслуживание на военных базах и в самых удаленных гарнизонах", — сказал Павлов журналистам.

По его словам, "Военторг" совместно с одним из крупнейших российских ретейлеров располагает 69 магазинами по всей стране, в том числе и в закрытых гарнизонах. Кроме того, порядка 50 магазинов торгуют продукцией бренда "Армия России".

"У нас порядка 2300 собственных объектов: чайные, буфеты, они представлены в любом гарнизоне, наша главная задача — обеспечить товарами удаленные из них. В наших ближайших планах – инфраструктурные изменения в бизнесе, есть стартапы и планы по его развитию",- добавил Павлов.