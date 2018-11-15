С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя /ПРАЙМ/. Главную награду премии "Меценат года" вручили председателю правления группы компаний "Трио" Евгении Уваркиной за поддержку развития социально-культурой сферы в Липецкой области, церемония состоялась в рамках Петербургского международного культурного форума, передает корреспондент РИА Новости.

"Меценат года" ежегодно вручается за поддержку и финансовую помощь ярким проектам и выдающимся достижениям, результаты которых существенно обогатили культуру регионов России и оказали значительное влияние на ее развитие.

Премию Уваркиной присудили за всестороннюю поддержку социально-культурой сферы – благоустройство скверов и парков, ремонт домов культуры и детских садов, строительство и ремонт храмов, строительство спортивных сооружений и военного мемориала. Награду она получила из рук министра культуры России Владимира Мединского.

"Дорогие друзья, дорогие меценаты, вот уже пятый раз на этой сцене я повторяю одни и те же слова: сможет ли кто-то из присутствующих в зале вспомнить, каким бизнесом занимались русские меценаты 100 лет назад? Но их имена навечно остались в истории благодаря их удивительной благотворительной деятельности в культуре. Важно не только правильно заработать деньги, важно их правильно потратить", — сказал Мединский.

В номинации "Сохранение объектов культурного наследия" отметили гендиректора "Инд-Гарник" Рафика Папяна за финансовую помощь в создании и установке памятника Ивану Тургеневу, а также восстановлении дворовых построек в родовом имении писателя в селе Тургенево в Чернском районе Тульской области.

В номинации "Поддержка талантливых детей, приобщение молодежи к историко-культурному наследию России" награду получили председатель правления австрийской ярмарки современного искусства Viennacontemporary Дмитрий Аксёнов и гендиректор "Мицубиси корпорейшн (Рус)" Судзуки Кендзи (за финансирование организации постановки балета "Корсар" Бурятским театром оперы и балета), президент "Южуралзолота" Константин Струков (за поддержку культурных проектов благотворительного Фондом Олега Митяева "Все настоящее — детям!" и поддержку Челябинского театра оперы и балета). Генеральный директор компании "Стройсервис" Дмитрий Николаев получил награду за финансирование международного фестиваля "Герои мирового рока" в честь 400-летия Новокузнецка.

В номинации "Сохранение и развитие национальных культур, народов творчества" был отмечен гендиректор "Ачимгаза" Олег Осипович за модернизацию материально-технической базы природно-этнографического комплекса в поселке Горнокнязевск в Ямало-Ненецком автономном округе.

В категории "Создание культурной инфраструктуры в регионах Российской Федерации" награду получили президент "ОТП Банка" Илья Чижевский за финансирование мероприятий по созданию центра "Эрмитаж-Сибирь" в Омской области, организацию выставок шедевров из Эрмитажа в Сибири, создание первого в России эндаумента регионального музея — Фонда развития Музея имени Врубеля. Гендиректор Каспийского трубопроводного консорциума Николай Горбань получил награду за реконструкцию дома культуры "Кубань" села Цемдолина, гендиректор компании "Пчёлка" Василий Перевалов — за создание социокультурной инфраструктуры в Великом Устюге.

Председателя совета директоров "Евроцемент групп" Филарета Гальчева отметили за поддержку социально-культурной деятельности и развитие инфраструктуры в Карачаево-Черкесии, в частности поддержку детского дома-интерната "Забота" в поселке Московский, проведение ежегодных новогодних мероприятий для детей и поддержку образовательных учреждений.

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