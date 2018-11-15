МОСКВА, 16 ноя /ПРАЙМ/. Минпромторг РФ хочет отслеживать наличие цифрового ТВ-оборудования в торговых сетях во время перехода от аналогового вещания, говорится в сообщении Минпромторга.

В четверг на заседании правительства РФ было принято решение о поэтапном отключении аналогового телевещания.

Минпромторг в настоящее время прорабатывает поручения правительства в части поэтапного перехода на цифровой формат ТВ, отметил глава ведомства Денис Мантуров.

"В частности, обсуждается методический подход к осуществлению мониторинга наличия в организациях торговли пользовательского оборудования, поддерживающего цифровой формат вещания во время переходного периода, а также возможные механизмы нивелирования дефицита в целях недопущения спекулятивного роста цен на пользовательское оборудование", — передает пресс-служба его слова.

"Параллельно прорабатывается необходимость анализа спроса в разбивке по регионам, чтобы довести эту информацию до организаций торговли", — добавил глава Минпромторга.

"На смену "аналогу" приходит более современный цифровой формат. В соответствии с принятой еще в 2008 году федеральной целевой программой "Развитие телерадиовещания на 2009–2018 годы" в России была построена инфраструктура для распространения цифрового сигнала, который будет доступен 98,1% населения страны", — отмечается в сообщении министерства.

Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Переход будет поэтапным — начнется в феврале и займет полгода, отключение аналогового сигнала в регионах будет происходить по мере их готовности. Первой на цифровое ТВ переходит Тверская область. С запуском сети цифрового вещания граждане РФ должны бесплатно получить набор из 20 телеканалов высокого качества, сопоставимый с тем, что раньше предлагалось только в платных пакетах. Готовность населения к переходу на цифровое вещание оценивается как высокая.