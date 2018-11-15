АФИНЫ, 15 ноя /ПРАЙМ/. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что произошедшие за последнее время изменения являются радикальными и страна теперь может проводить свой собственный национальный план развития экономики.

"Страна теперь может смотреть в будущее с большим оптимизмом. В то же время она может теперь осуществлять свой собственный национальный план развития", — сказал Ципрас, выступая на третьем Салоникском саммите лидеров балканских государств, на котором присутствуют премьеры Болгарии и Сербии, вице-премьер Румынии.

Греция в августе 2018 года вышла из третьей программы помощи, по которой она обязана была проводить согласованную с кредиторами внутреннюю политику в обмен на получение кредитов.

"Все изменилось радикально с положительным знаком. Страна впервые за восемь лет не имеет меморандума с кредиторами. В наших руках находятся очень важные инструменты, которые помогут экономическому развитию", — сказал премьер.

Он сослался на итоги заседания в Брюсселе рабочей группа Еврогруппы, которая не возражает против того, чтобы правительство не сокращало пенсии в 2019 году.

"Новости из Брюсселя очень положительные. Они опровергают тех, кто предсказывал сокращение пенсий. Бюджет на следующий год не только не будет содержать меры жесткой экономии, но в него войдут меры значительной и необходимой помощи, которые будут способствовать росту реальной экономики", — сказал Ципрас.

По его словам, эти меры предназначены не только для неимущих, но и для среднего класса и предпринимателей.

Он заявил, что в 2010 обанкротились не только государственные финансы, но и вся производственная модель. "Банкротом стала производственная модель, замкнутая на себя, на низких технологий, основанная на внутреннем потреблении и чрезмерной задолженности, с растущим социальным и региональным неравенством ", — сказал он.

"Это сегодня меняется. Страна превысила целевые показатели первичного профицита бюджета. Безработица снизилась до 18,9% в августе, уменьшившись на 8,6 процентных пункта с августа 2013 года. ВВП в первом полугодии вырос на 2,15%", — сказал Ципрас.

По его словам, начало расти строительство, которое почти восемь лет назад у нас было полностью заморожено.

Ципрас вновь поддержал Преспанское соглашение, которое предусматривает разрешение давнего спора о конституционном наименовании бывшей югославской республики Югославия и открывает ей путь в НАТО и Евросоюз. Против соглашения выступает большинство греков.

"Преспанское соглашение может быть международным стандартом для урегулирования споров на взаимоприемлемой основе", — сказал Ципрас.

По его словам, Греция является одной из движущих сил в региональном сотрудничестве.

"Будущее Северной Греции, будущее Македонии и Салоников лежит через межбалканское сотрудничество", — заявил премьер.