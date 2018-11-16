ЕРЕВАН/БАКУ, 16 ноя /ПРАЙМ/. Экспертная группа госдепартамента и минфина США посетила страны Закавказья, где обсудила санкции против Ирана.

Как сообщили в пятницу посольства США в Баку и Ереване, межведомственная группа побывала в Азербайджане, Армении и Грузии.

"Этот визит стал последним из запланированных встреч с целью разъяснения правительствам мира политики американских санкций против Ирана и ответа на вопросы о целях Вашингтона по Ирану", — говорится в сообщении посольства в Азербайджане.

В свою очередь дипмиссия в Армении отмечает, что члены делегации "заявили об усилиях США, нацеленных на изменение негативного поведения Ирана посредством экономического и дипломатического давления, одновременно обозначив сферы сотрудничества с государствами-партнерами".

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения о ядерной программе с Ираном. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против этой страны, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок.

Дополнительные санкции США в отношении Ирана, которые охватили экспорт нефти, вступили в силу 5 ноября. При этом Вашингтон предоставил временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции.

Ранее Великобритания, Германия, Франция, Китай, Россия и Иран по итогам министерской встречи на полях ООН в совместном заявлении сообщили, что ЕС создаст финансовый механизм для расчетов с Ираном в обход санкций США. Несмотря на вступившие в силу 5 ноября санкции США, работа пока не завершена.