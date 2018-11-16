БРЮССЕЛЬ, 16 ноя /ПРАЙМ/, Мария Князева. Значительные риски, связанные в том числе с Brexit, продолжают омрачать экономические перспективы входящей в Евросоюз Ирландии, которая в ходе последнего кризиса получала внешнюю финансовую помощь, говорится в сообщении Европейского механизма стабильности (ESM).

"Значительные риски продолжают бросать тень на экономический прогноз. В первую очередь, внешние по своей природе, они связаны с неопределенностью относительно условий выхода Великобритании из Евросоюза, а также с изменениями в международной налоговой и торговой среде", — говорится в релизе.

ЕС и Великобритания, которая должна покинуть союз 29 марта 2019 года, на текущей неделе согласовали почти 600-страничный проект соглашения об условиях "развода", которое включает в себя множество пунктов, в том числе, предварительные договоренности по Северной Ирландии. Этот договор теперь должен пройти согласование как в ЕС, так и в Великобритании. Его одобрение в стране может оказаться непростым.

Если соглашение не будет принято до момента Brexit, стране грозит "жесткий" выход из ЕС, который может обернуться неблагоприятными последствиями как для самого Соединенного королевства, так и для ЕС.

Представители Еврокомиссии, ESM и ЕЦБ на этой неделе посетили Дублин для проведения десятой оценки экономики страны после ее выхода в конце 2013 года из программы внешней финансовой помощи. Следующий визит подобной миссии в Ирландию запланирован на весну 2019 года.

Помимо прочего, в релизе по итогам этого визита отмечается, что сильный рост занятости в стране в сочетании с растущими зарплатами продолжает поддерживать доходы домохозяйств и частное потребление. Состояние государственных финансов Ирландии продолжило улучшаться, поддерживаемое ростом доходов от корпоративных налогов. При этом в релизе отмечается повышенный размер государственного долга.