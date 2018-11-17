МОСКВА, 17 ноя /ПРАЙМ/. Семейный финансовый фестиваль состоится в Москве в субботу, в рамках которого взрослые и дети смогут принять участие в мероприятиях по повышению финансовой грамотности, сообщили в пресс-центре проекта Минфина РФ по финансовой грамотности.

"Участие в фестивале позволит юным участникам научиться правильно распоряжаться деньгами и избежать финансовых ошибок в будущем, а взрослым — улучшить собственные знания в сфере личных и семейных финансов и наладить коммуникацию с детьми через совместное творчество", — сообщают организаторы.

Мероприятие проводится дважды в год, оно пройдет в РЭУ им. Г. В. Плеханова и подведет итоги V Всероссийской недели сбережений, ежегодно организуемой Минфином России. На площадке фестиваля состоится более 80 активностей для взрослых и детей.

"Гости фестиваля смогут принять участие в уникальной командной игре, разработанной специально для мероприятия одним из крупнейших интеллектуальных клубов в России и мире, а также станут свидетелями вскрытия настоящего банкомата", — сообщают организаторы. У участников фестиваля будет возможность погрузиться в историю финансов с помощью виртуальной реальности и пройти тестирование, чтобы закрепить полученные знания.

Для взрослой аудитории будут организованы лекции и public talk. Более 30 финансовых консультантов и экспертов расскажут, как ставить финансовые цели и искать способы их достижения, планировать расходы, оценивать свою платежеспособность и осуществлять экономические расчеты.