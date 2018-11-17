ПОРТ-МОРСБИ (Папуа-Новая Гвинея), 17 ноя /ПРАЙМ/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев, возглавляющий делегацию РФ на саммите АТЭС в Папуа-Новой Гвинее, в преддверии его начала провел двухстороннюю встречу с премьер-министром Папуа-Новой Гвинеи Питером О'Нилом, передает корреспондент РИА Новости.

"Это большое событие для Папуа-Новой Гвинеи, большое спасибо за гостеприимство и прекрасную атмосферу. Повестка дня саммита очень серьезная, но сейчас у нас есть возможность коротко обменяться соображениями, как развивать связи, контакты между РФ и Папуа-Новой Гвинеей", — сказал Медведев.

Со своей стороны премьер-министр Папуа-Новой Гвинеи поблагодарил Медведева за приезд на саммит и помощь в решении логистических вопросов организации форума. Россия оказала содействие в доставке в Папуа-Новую Гвинею аэропортового оборудования.

"Повестка дня очень важная", — сказал Питер О'нил.

В начале встречи он напомнил, что они встречались в Гонолулу на Гавайях, и поинтересовался, сколько по времени составил путь главы российского правительства в Порт-Морсби.

"Около 17 часов", — сказал Медведев, отметив, что прилетел сюда из Владивостока.

Двухдневный саммит АТЭС открывается в субботу в Порт-Морсби. Российскую делегацию возглавляет премьер-министр Дмитрий Медведев. Папуа-Новая Гвинея, одна из беднейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона, впервые принимает встречу лидеров 21 экономики АТЭС. Основные мероприятия начнутся в течение пары часов.