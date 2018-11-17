ПОРТ-МОРСБИ, 17 ноя /ПРАЙМ/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пригласил компании Азиатско-Тихоокеанского региона, не знакомые с проектами российского Дальнего Востока, поучаствовать в Восточном экономическом форуме в 2019 году.

"Эти уникальные возможности (для бизнеса на Дальнем Востоке — ред.) сегодня используют многие компании стран АТР, — сказал российский премьер на заседании делового саммита АТЭС.

"Тех, кто еще не успел в этом убедиться, я хотел с удовольствием пригласить к совместной работе на площадке Восточного экономического форума, который пройдет во Владивостоке", — отметил Медведев.

Глава российского кабмина рассказал о проектах, которые планируется реализовать на Дальнем Востоке, отметив, что "объемы работы предстоят колоссальные". "Мы постарались сформировать максимально комфортные условия для деловой активности, которые сопоставимы со всеми лучшими мировыми аналогами", — заверил Медведев.