ПОРТ-МОРСБИ, 17 ноя /ПРАЙМ/. Глава банка ВТБ Андрей Костин видит возможность урегулировать вопрос с участием всех российских представителей в Давосском форуме.

"Я так понимаю, тема не закрыта, и после объявления (премьер-министром РФ — ред.) Дмитрием Анатольевичем (Медведевым — ред.) этой позиции, я думаю, что еще возможность урегулировать этот вопрос с участием всех российских представителей не исключен. Поэтому надо дождаться окончательной ситуации", — сказал Костин журналистам в кулуарах саммита АТЭС.

"Все-таки я думаю, что есть возможность, что Давосский форум и передумает, и посмотрит на эту ситуацию по-новому. Потому что каких-то правовых оснований для их решения мы лично, мои юристы, наша команда не нашли", — добавил он.

По данным издания Financial Times, предпринимателям Олегу Дерипаске, Виктору Вексельбергу и главе ВТБ Андрею Костину отказали в участии в очередной сессии форума, которая пройдет с 22 по 25 января. Пресс-служба ВТБ сообщила РИА Новости 7 ноября, что Костин проинформирован об отказе организаторов экономического форума в Давосе в его участии в этом мероприятии, и свою позицию по этому вопросу он изложит в виде открытого письма к участникам форума.

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия откажется от участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе, если его организаторы не снимут ограничения для российских бизнесменов. Он подчеркнул, что обсудил этот вопрос с президентом Швейцарии. Президент РФ Владимир Путин позднее заявил, что российские бизнесмены сами в праве решать вопрос своего участия в форуме.