МОСКВА, 17 ноя /ПРАЙМ/. Эксперты туристического рынка РФ наблюдают повышенный спрос на поездки в новогодние праздники, рассказали РИА Новости представители отрасли. По их оценкам, это может быть связано с тем, что россияне хотят спланировать отдых заранее, опасаясь роста цен на туры и билеты из-за колебания курсов валют.

"Общий объем продаж новогодних туров за год увеличился на 35%", — сообщили в группе компаний "Слетать.ру", включающей в себя сеть международных турагентств. При этом, как следует из статистики интернет-сервиса для путешественников Biletix, спрос на авиабилеты за границу вырос и превысил показатели последних трех лет.

В "Библио-Глобусе" рассказали, что в этом году путевки на новогодние даты покупают заранее, в среднем за один-два месяца. "Влияние оказали колебания курсов валют — клиенты, ожидая дальнейшей девальвации курса рубля стремились заранее спланировать отдых на зимний сезон и новогодние праздники", — отметили в пресс-службе туроператора. "Ближе к датам вылета статистика скорректируется в пользу внутренних направлений", — добавили в Biletix.

КУРС НА СОЧИ

Новогодние каникулы россияне планируют провести в теплых азиатских странах или внутри страны. Причем российские направления порой по популярности опережают заграничные. У "Библио-Глобуса" тройку самых востребованных стран на новогодние праздники возглавляет Россия (48% в количестве проданных туров), затем идут Таиланд (16,8%) и Индия (9,4%).

По объему продаж группы "Слетать.ру" тоже лидирует Россия (16% в количестве проданных туров), на втором месте Таиланд (15,5%), далее следуют Турция (10%) и ОАЭ (9%). Помимо них в десятку самых популярных в Новый год стран, по версии "Слетать.ру", входят Чехия, Китай, Вьетнам, Индия, Грузия.

Год назад в рейтинге значились горнолыжные курорты Италии, Венгрии и Австрии. Снижение интереса к европейским странам "может быть связано с ростом курса валют и, соответственно, повышением стоимости на услуги внутри стран Евросоюза", пояснили в компании. Среди необычных направлений, интересующих россиян, Anex Tour выделяет Танзанию (остров Занзибар), Малайзию, Панаму и Южную Корею.

В России путешественников даже зимой интересуют Краснодарский край и Крым, отмечают в "Слетать.ру". В этом году снова популярны Краснодар, Сочи, Ростов-на-Дону, Симферополь и Минеральные Воды, рассказали в Aviasales. Также россияне хотят встретить Новый год в Москве, Карелии, Казани и Санкт-Петербурге.

ТУРЦИЯ РАСТЕТ В ЦЕНЕ

В свою очередь опрос Biletix, который проводился среди более 2 тысяч туристов интернет-сервиса, показал, что большинство российских туристов (17,2%) готовы потратить на Новый год до 30 тысяч рублей на члена семьи, 6,3% — не более 5 тысяч рублей на человека, более 100 тысяч рублей — только 2,9% респондентов.

При этом средний чек за тур по России на предстоящие новогодние даты (семь ночей, включая авиаперелет, трансфер и размещение в трехзвездочном отеле) составляет 32,5 тысячи рублей. За аналогичный тур в Таиланд придется заплатить 64,8 тысячи рублей, в Индию — 53,4 тысячи рублей, рассказали в "Библио-Глобусе".

Недельное новогоднее путешествие на двоих по России с четырехзвездочным отелем и вылетом из Москвы обойдется в 68,3 тысячи рублей (минус 2,1% к прошлому году). Поездка в Таиланд будет стоить 165,7 тысячи рублей (плюс 7,3%), Чехию — почти 83 тысячи рублей (минус 3,7%), Вьетнам — 143 тысячи рублей (минус 4,6%), Индию — 132,1 тысячи рублей (плюс 3,2%). Турция и ОАЭ повысили цены по сравнению с прошлым годом до 80 тысяч рублей (плюс 20%) и 112,5 тысячи рублей (плюс 12,3%) соответственно, приводит данные "Слетать.ру".

Как правило, основную часть стоимости тура составляет цена авиаперелета. Стоимость билетов на Новый год по России и за границу выросла по сравнению с прошлым годом. "Средний чек при ранних бронированиях авиаперелетов по России туда-обратно на период с 1 по 10 января 2019 года вырос на 34% — до 8,7 тысячи рублей. За границу — на 13% — до 22,5 тысячи рублей", — уточнили в Biletix.