МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Тушение пожара на НПЗ в Капотне продолжается по третьему номеру сложности, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

"Проводится тушение по повышенному третьему номеру сложности", — сказал собеседник агентства

Он уточнил, что сил и средств на месте пожара достаточно, группировка не увеличивается.

Ранее сообщалось, что борьбу с огнем ведут 120 человек и 30 пожарных расчетов.

На месте пожара продолжает работать лаборатория по выявлению ПДК вредных веществ в воздухе.

Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что два очага горения зафиксированы на Московском НПЗ в Капотне, происходит факельное горение высотой свыше 10 метров. По данным МЧС, пожар локализован в 10.17 мск.