МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин контролирует ситуацию с пожаром на НПЗ в Москве, угрозы распространения нет.

"На МНПЗ произошла серьезная авария на установке каталитического крекинга. МЧС и администрация завода локализовали пожар. Угрозы распространения нет. Держу ситуацию на личном контроле", — написал Собянин в Twitter.

Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что два очага горения зафиксированы на Московском НПЗ в Капотне, происходит факельное горение высотой свыше 10 метров. По предварительным данным, пострадавших нет.