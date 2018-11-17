МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Пожар на Московском нефтеперерабатывающем заводе в Капотне ликвидирован, сообщил журналистам представитель столичного главка МЧС.

"Пожар официально ликвидирован в 11:00 мск", — сказал он.

Два очага горения были зафиксированы утром на Московском НПЗ в Капотне. Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, факельное горение происходило на установке крекинга и в печи дожига. По предварительным данным, пострадавших нет.

К ликвидации пожара привлекались 120 спасателей и 30 единиц техники.