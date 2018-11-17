МОСКВА, 17 ноя /ПРАЙМ/. Минэнерго РФ сообщает, что возможной причиной пожара на Московском нефтеперерабатывающем заводе стал прогар змеевика в печи, сообщается в материалах ведомства.

Два очага горения были зафиксированы утром на Московском НПЗ в Капотне. Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, факельное горение происходило на установке крекинга и в печи дожига. К ликвидации пожара привлекались 120 спасателей и 30 единиц техники.

"Произошло возгорание печи установки каталитического крекинга для переработки нефтепродуктов на производстве № 2. Причина: прогар змеевика в печи 101", — говорится в сообщении.