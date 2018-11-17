МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Комиссия Ростехнадзора приступила к расследованию причин возгорания на Московском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Два очага горения были зафиксированы утром на Московском НПЗ в Капотне. Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, факельное горение происходило на установке крекинга и в печи дожига. К ликвидации пожара привлекались 120 спасателей и 30 единиц техники.

"Создана комиссия. Мы приступили к расследованию причин", — сообщили в ведомстве.

По данным Минэнерго, на предприятии имеются запасы готовой продукции, последствий для потребителей нет. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.