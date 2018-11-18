ПОРТ-МОРСБИ, 18 ноя /ПРАЙМ/. Второй день саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) стартовал в столице Папуа — Новой Гвинеи. Одна из беднейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона, впервые принимает встречу лидеров союза.

В списке участников саммита лидеры Китая Си Цзиньпин, Японии Синдзо Абэ, Австралии Скотт Моррисон, Канады Джастин Трюдо, вице-президент США Майк Пенс и другие. Российскую делегацию возглавляет премьер-министр Дмитрий Медведев.

Воскресная программа началась с совместного фотографирования лидеров. Многие из них, в том числе Медведев, были без галстуков. Затем состоится встреча участников саммита с директором МВФ Кристин Лагард. После этого пройдёт рабочее заседание лидеров с двумя сессиями, далее участники форума продолжат общение за рабочим завтраком.

Итогом двухдневного саммита станет принятие декларации, а его результаты для журналистов подведёт на пресс-конференции премьер Папуа — Новой Гвинеи Питер О'Нил.