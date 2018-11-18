КИЕВ, 18 ноя — ПРАЙМ. Украинцы, застрявшие в аэропорту Таиланда, вылетели на родину, сообщил заместитель директора департамента — начальник управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич.

"Самолет авиакомпании Azur Air, рейс QU4496 задержался в аэропорту Пхукета примерно на восемь часов. Пассажиры о задержании были осведомлены. Самолет вылетел из Пхукета в 21.45 по местному времени", — приводит агентство УНИАН слова Кирилича.

По его словам, причиной задержки самолета, которым около 300 украинцев накануне должны были вернуться домой, стали сильный ветер, изменение маршрута и необходимость получения разрешения другой страны на перелет.