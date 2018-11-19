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ТОКИО, 19 ноя /ПРАЙМ/. Токио готово и впредь продолжать усилия для развития плана укрепления экономических связей с Москвой, заявил в понедельник министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко.

"Я как министр, отвечающий за вопросы экономического сотрудничества с Россией, объединяя усилия японского правительства, готов и впредь прилагать усилия для конкретизации и усовершенствования плана укрепления экономических связей между нашими странами", — сказал Сэко, выступая на совместном заседании российско-японского и японо-российского комитетов по экономическому сотрудничеству в Токио.

Кабмин Японии, сказал он, просит правительство и деловые круги России "предоставлять информацию о Дальнем Востоке и его привлекательности для бизнеса, и мы будем активно поддерживать бизнес японских компаний в дальневосточном регионе".

Как отметил министр, план сотрудничества "ставит задачи повышения качества и продолжительности жизни россиян", а также должен "позволить народам двух стран ощутить его плоды".

В качестве примеров Сэко привел открытие в мае этого года японского реабилитационного центра во Владивостоке, который уже дал возможность 2400 российским пациентам воспользоваться услугами по реабилитации, основанными на знаниях и опыте Японии.

В Ярославской области, также сказал Сэко, будет начато производство японского лекарственного препарата от рака крови. Для диверсификации промышленности в будущем году в Московской области будет запущен завод российско-японского совместного предприятия по производству систем управления железными дорогами. Во Владивостоке на совместном автомобилестроительном заводе планируется экспорт двигателей, перечислил результаты сотрудничества министр Сэко.

Кроме того, отметил он, для повышения производительности труда в России организован семинар для 180 россиян, дающий возможность получить ноу-хау на японских автомобильных заводах.

"Помимо такого прогресса для дальнейшего развития плана сотрудничества очень важно принять новые меры в области энергетики и укрепить экономические связи на Дальнем Востоке", — сказал Сэко.

Он напомнил, что в области проекта Ямал-СПГ активизируется взаимодействие японских и российских компаний. В апреле этого года Сэко сам посетил площадку по реализации этого проекта, и увидел, по его словам, ощутимый прогресс. По словам Сэко, японские компании рассматривают возможность участия в проекте Арктик-СПГ-2.