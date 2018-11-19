МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Традиционную большую пресс-конференцию президент России Владимир Путин проведет в декабре, сообщил журналистам пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Пресс-конференция будет в декабре традиционная. Формат сохранится", — сказал он.

При этом сроков проведения послания президента Федеральному собранию пока нет. Скорее всего, оно состоится в следующем году, также заявил Песков.

"Они (сроки) скоро будут определены. В этом — я ещё раз повторяю — нет никакого стандарта проводить его именно до Нового года. Оно может состояться и позже. Я бы сказал, что, скорее всего, оно состоится в следующем году", — сказал он.