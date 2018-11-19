КИЕВ, 19 ноя /ПРАЙМ/. Доработанный проект государственного бюджета Украины на 2019 год поступил в Верховную раду, сообщается в понедельник на сайте парламента.

Верховная рада Украины 22 ноября намерена рассмотреть проект госбюджета на 2019 год во втором чтении. В первом чтении проект госбюджета-2019 с дефицитом 2,3% ВВП, инфляцией на уровне в 7,4% был принят 18 октября. Рост экономики заложен в документе на уровне 3%.

"Получен доработанный проект… передан на рассмотрение руководству, направлен на рассмотрение комитета", — говорится в сообщении на сайте парламента.

"Доработанный ко второму чтению проект закона Украины "О государственном бюджете Украины на 2019 год" является сбалансированным и направлен на решение ряда первоочередных и неотложных вопросов", — отмечается в пояснительной записке к документу.

Ранее премьер Украины Владимир Гройсман призывал депутатов на будущей неделе утвердить бюджет в окончательном чтении. По его словам, критически важно принять госбюджет до 1 декабря, чтобы обеспечить экономическую стабильность в стране, в том числе за счет кредитов ЕС и МВФ.

Гройсман 19 октября заявил, что Киев и МВФ в результате переговоров договорились о новой программе, которая начнет действовать в 2019 году. По его словам, решение правительства о повышении цен на газ для населения на 23,5% с 1 января является одним из главных предварительных условий для дальнейшего кредитования. МВФ подтвердил, что достиг договоренности с правительством Украины по новому кредитному займу на 14 месяцев, сумма финансирования эквивалентна 3,9 миллиарда долларов. Фонд сообщил, что намерен одобрить новую программу для Украины в этом году по итогам принятия госбюджета на Украине на 2019 год.