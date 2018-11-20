МЕХИКО, 20 ноя /ПРАЙМ/. Колумбия предлагает запретить бразильской строительной компании Odebrecht, замешанной в коррупционном скандале, заключать контракты с государством в течение 20 лет, сообщает издание Economista.

Правительство Колумбии также отказалось от комплексного соглашения о прекращении расследования в отношении компании после того, как та предложила компенсацию в 33 миллиона долларов.

Соответствующее письмо подписала вице-президент страны Марта Люсиа Рамирес и директор национального агентства по правовой защите государства Камило Гомес, заявившие, что Колумбия обладает всеми инструментами для применения санкций к компании.

"Это одно из наихудших покушений против нравственности государства, которое повлекло за собой серьезный ущерб казне и стало причиной повреждений общественной этике. Против коррупции надо выступать со всей строгостью закона", — говорится в письме.

Как сообщалось ранее, представители властей ряда стран Латинской Америки получали миллионные взятки от Odebrecht, одного из основных подрядчиков бразильского энергогиганта Petrobras. Согласно информации американского суда, Odebrecht заплатила иностранным политикам и представителям властей в общей сложности 439 миллионов долларов с 2001 по 2016 год. В число получателей "благодарностей" от строительного гиганта за выгодные контракты вошли чиновники Аргентины, Колумбии, Доминиканской Республики, Эквадора, Гватемалы, Мексики, Панамы, Перу, Венесуэлы.