КУАЛА-ЛУМПУР, 21 ноя /ПРАЙМ/. Ежегодная азиатская конференция международного дискуссионного клуба "Валдай" открывается в среду в столице Малайзии и продлится два дня; конференция проводится уже в девятый раз, и за эти годы она смогла стать важной площадкой для экспертных дискуссий по региональным проблемам и общим глобальным вызовам.

Тема конференции этого года — "Меняющаяся Азия в меняющемся мире", она отражает современные тенденции того, что азиатские страны постепенно переходят из числа ведомых игроков на международной сцене в государства, которые задают тон важнейшим трансформациям в мире во всех сферах, включая политику, экономику, безопасность, социальное развитие, научные разработки.

Конференция проходит в важный для региона период, она подводит итоги трех крупнейших азиатских саммитов: АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии), ВАС (Восточноазиатский саммит) и АТЭС (Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество), и, учитывая неоднозначные итоги прошедших на высоком уровне саммитов, экспертам будет что обсудить.

Партнером Валдайского клуба в организации азиатской конференции этого года выступил Институт стратегических и международных исследований Малайзии (ISIS Malaysia), который является ведущим правительственным центром, специализирующимся на вопросах международной политики и экономики.

В азиатской конференции "Валдая" этого года примут участие более 40 экспертов из 12 стран, в частности из Японии, Китая, Южной Кореи, Индии, Пакистана, Мьянмы, Филиппин, Индонезии, Вьетнама, Сингапура. В первый день конференции ожидается выступление заместителя министра иностранных дел Малайзии Яхья Марзуки. С российской стороны планируется участие заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексея Волина, заместителя руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Татьяны Наумовой, экспертов ведущих специализированных научно-исследовательских центров страны.

ПРОТИВОСТОЯНИЕ ИЛИ СОТРУДНИЧЕСТВО

Все сессии конференции будут посвящены наиболее актуальным региональным проблемам, но при этом в обсуждениях особое внимание будет уделяться решению тех или иных региональных вопросов и сложностей с учетом нынешних глобальных перемен, а также пути и возможности вовлечения государств региона в решение международных проблем.

Основной акцент в дискуссиях будет сделан на вопросах безопасности в военно-политической и экономической сферах, так, эксперты в ходе первой же сессии проведут анализ того, как события в регионе отражаются на международной ситуации в целом.

К примеру, никто не станет отрицать, что Азия стала регионом, где пересекаются и вполне могут жестко столкнуться в ближайшее время интересы двух ведущих экономик мира – Китая и США. Будущее и настоящее отношений этих двух стран, их позиции по тем или иным вопросам, двусторонние контакты во многом окажут влияние не дальнейшие региональные процессы, но при этом и реакция региональных игроков все больше и больше влияет на поведение "гигантов". Именно такое противостояние и пути поиска компромисса и будут анализировать эксперты в ближайшие два дня.

Как отмечают организаторы, интересной будет сессия по экономике, посвященная поиску ответов на общие для России и стран Азии вызовы – торговые войны и протекционизм, а также перспективам Транстихоокеанского партнерства (ТТП) и Всестороннего регионального экономического партнерства (ВРЭП). Помимо прочего, эксперты намерены оценить будущее диалога ЕАЭС и АСЕАН, его роль и востребованность как сегодня, так и в будущем. Также региональные аналитики обменяются мнениями о перспективах конкурирующих концепций Азиатско-Тихоокеанского и Индо-Тихоокеанского регионов.

РОССИЯ И АЗИЯ

Директор по научной работе клуба "Валдай" Федор Лукьянов, комментируя тематику и важные аспекты обсуждений предстоящей конференции, отметил, что "новое центральное положение Азии обуславливает не только всплеск политико-экономической активности, но и расцвет интеллектуальных концепций, связанных со стратегическим обустройством этого региона".

По его словам, к примеру, "Китай делает упор на экономические проекты, в частности, "Один пояс, один путь", Всеобъемлющее региональное экономическое партнерство, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, США же напористо продвигают концепцию Индо-Тихоокеанского региона, нацеленного на сдерживание Китая, сохраняется и концепция АТР, хотя усилиями администрации президента США Дональда Трампа многосторонние и универсальные структуры расшатываются".

Говоря о месте РФ в этом важном для нее регионе, Лукьянов заявил, что "Россия активно стремится укрепить свои позиции в Азии, что само по себе является непростой задачей, в условиях же перманентных изменений и нарастающей конкуренции она тем более масштабна".

"России необходимо соблюдать баланс интересов и партнерств, что требует не только филигранной дипломатии, но и четкой иерархии приоритетов, понимания, какое региональное устройство открывает для Москвы больше возможностей и снижает риски", — считает аналитик.

По его мнению, Москве необходимо обратить внимание на два принципиальных подхода, первый — сбалансированное партнерство со всеми центрами силы, второй — приоритетное внимание к АСЕАН как динамично развивающейся организации средних и небольших государств региона.

Вместе с тем он подчеркнул, что "вслед за экономическими процессами, процесс мирового политического развития окончательно совершил "поворот на Восток", 2018 год принес серию событий, которые подчеркивают генеральный тренд – АТР является теперь центром наиболее важных геополитических и стратегических определяющих событий".

"В этих условиях значимость российской политики по установлению баланса между западным и восточным вектором резко возрастает, России предстоит огромная работа по наверстыванию отставания, накопленного в предшествующие годы, а также по наполнению восточного направления реальным содержанием, прежде всего экономическим. Однако эта работа уже началась, то есть сама фаза "поворота" завершена, Россия переходит на следующий этап", — пояснил эксперт.