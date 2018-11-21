МОСКВА, 21 ноя /ПРАЙМ/. Заседание российско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству пройдет в Будапеште 21-22 ноября, председателем c российской стороны станет министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, c венгерской — министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщается на портале внешнеэкономической информации министерства экономического развития России.

"Российско-венгерская межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству. Заседание: 21-22 ноября 2018 город Будапешт", — говорится в сообщении.

Как сообщил в начале октября министр иностранных дел России Сергей Лавров, на заседании планируется обсудить вопросы сотрудничества и планы на перспективу.

Скворцова и Сийярто несколько лет подряд являются сопредседателями межправительственной комиссии. В предыдущие годы во время заседаний было подписано несколько важных документов, в частности меморандум о строительстве медицинского центра в Новосибирске и меморандум о сотрудничестве, закладывающий базу для многопрофильного взаимодействия между Международным инвестиционным банком и министерством внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии.

Кроме того, в сентябре этого года в Москве уже проходила встреча Скворцовой и Сийярто, тогда министры отметили позитивную тенденцию роста товарооборота России и Венгрии и значительную динамику увеличения взаимных инвестиций, следует из материала, опубликованного на сайте Минздрава.