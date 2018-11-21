КУАЛА-ЛУМПУР, 21 ноя /ПРАЙМ/. Малайзия заинтересована в сотрудничестве с Россией в ряде областей, включая торговлю, авиацию, гуманитарное взаимодействие, при этом страна стремится найти пути сотрудничества с РФ на условиях передачи технологий, заявил в среду заместитель министра иностранных дел Малайзии Яхья Марзуки.

"Мы ведем обсуждение по передаче технологий, по сотрудничеству в авиации, мы знаем, что Россия очень хороша в этом. Мы рассчитываем найти новые технологии и договориться о передаче технологий между РФ и Малайзией, и это то, на чем Малайзия сейчас делает акцент", — сказал журналистам Марзуки в кулуарах азиатской конференции международного дискуссионного клуба "Валдай", отвечая на вопрос, какое направление сотрудничества между двумя странами в настоящий момент являются ключевым.

По его словам, "сейчас, как вам известно, наша новая политика заключается в создании благоприятной бизнес-среды, поэтому мы ищем новые пути и меры для развития бизнеса в нашей стране".

Он также отметил, что "оборонные технологии также представляют сферу, в которой заинтересованы малайзийская сторона". При этом замглавы ведомства добавил, что не осведомлен о каких-либо конкретных проектах, которые обсуждают или намерены обсуждать в данной сфере Россия и Малайзия.

Вместе с тем Марзуки подчеркнул, что две страны имеют все возможности наращивать взаимодействие в гуманитарной сфере, укреплять молодежные обмены, усиливать торгово-экономическое сотрудничество.