ПАРИЖ, 21 ноя — ПРАЙМ. Новым главой Интерпола избран представитель Южной Кореи Ким Чон Ян, говорится в Twitter организации.

Голосование по избранию нового президента прошло на 87-й сессии генеральной ассамблеи организации в Дубае.

На этот пост претендовал также генерал-майор МВД РФ Александр Прокопчук, который был вице-президентом Интерпола по Европе.

Выборы нового главы Интерпола были объявлены после того, как в октябре подал в отставку прежний президент Международной уголовной полиции Мэн Хунвэй. Он исчез в конце сентября, впоследствии оказался в Китае, где в отношении него ведется расследование по делу о коррупции.

После ухода Хунвэйя в соответствии с правилами временно исполняющим обязанности президента Интерпола стал Ким Чон Ян, который ранее занимал должность старшего вице-президента организации.