МЕХИКО, 21 ноя /ПРАЙМ/. Правительство президента Бразилии Жаира Болсонару, вступающего в должность 1 января, может пересмотреть свое участие в Южноамериканском общем рынке (Меркосур), заявила в среду будущая министр сельского хозяйства страны Тереза Кристина.

"Либо Бразилия попробует укрепить Меркосур и заявить, что она хочет (в рамках организации), либо в крайнем случае выйти из него. Но так, как сейчас, продолжаться не должно. Нам это невыгодно", — приводит портал Globo заявление Кристины.

По ее словам, для Бразилии условия участия в блоке являются неравными по сравнению с другими странами-участницами, в первую очередь в части сельскохозяйственной продукции (молока и риса), которую страна импортирует. "Настал момент, чтобы сесть и пересмотреть Меркосур", — сказала Кристина.

Меркосур — общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай и Бразилию. На них приходится 250 миллионов человек населения и более 75% совокупного ВВП континента.

Ранее сам Болсонару еще до победы во втором туре выборов заявлял, что не будет добиваться выходы страны из Меркосур.