С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноя — ПРАЙМ. Сотрудники Балтийской таможни в четверг провели обыски в офисах японского производителя шин Bridgestone в Москве, Петербурге и Ульяновске в связи с делом о неуплате таможенных платежей, сообщила главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью Балтийской таможни Алина Шмидт.

"Сотрудниками Балтийской таможни в рамках возбужденного уголовного дела по пункту "г" части 2 статьи 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица, в особо крупном размере) проведены обыски в ряде офисов компании Bridgestone в Москве, Санкт-Петербурге и Ульяновске", — сказала собеседница агентства.

Комментарий компании получить не удалось.

Bridgestone Corporation — один из мировых лидеров в производстве шин, основана в 1931 году в Японии. Компания владеет 155 заводами и четырьмя техническими центрами в 27 странах мира.