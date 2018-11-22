КИЕВ, 22 ноя /ПРАЙМ/. Власти заложили 4,3 миллиарда гривен (более 150 миллионов долларов) в госбюджете на 2019 год на президентские и парламентские выборы, сообщает в четверг пресс-служба минфина Украины.

"На выборы народных депутатов и президента Украины в бюджет-2019 заложено 4,3 миллиарда гривен", — говорится в сообщении минфина в Twitter.

Ранее в ЦИК Украины сообщили, что Украина планирует потратить на проведение в 2019 году президентских выборов более 2,35 миллиарда гривен (более 83 миллионов долларов).

Очередные президентские выборы пройдут на Украине 31 марта 2019 года. Действующий президент Петр Порошенко официально пока не заявил о намерении баллотироваться на второй срок. Лидером президентского рейтинга уже несколько месяцев остается лидер оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Осенью того же года запланированы парламентские выборы.