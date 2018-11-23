МОСКВА, 23 ноя /ПРАЙМ/. Совфед в пятницу рассмотрит поправки в бюджет текущего года, а также федеральный бюджет на 2019 год и на плановый период 2020–2021 годов, документы представят сенаторам первый замминистра финансов РФ Татьяна Нестеренко и глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ

Изменения в бюджет 2018 года предусматривают увеличение профицита до 2,1% с 0,5% ВВП. Закон увеличивает доходы бюджета на 1 триллион 874,7 миллиарда рублей — до 18 триллионов 947,6 миллиарда рублей, в основном за счет роста нефтегазовых доходов — на 1 триллион 582,2 миллиарда рублей.

Одновременно объем расходов увеличивается на 217,7 миллиарда рублей — до 16 триллионов 808,8 миллиарда рублей. В результате профицит составит 2 триллиона 138,7 миллиарда рублей, или 2,1% ВВП. Помимо увеличения расходов перераспределяются сэкономленные средства в объеме 131,7 миллиарда рублей.

Доходы бюджета РФ в 2019 году устанавливаются на уровне 19,969 триллиона рублей, расходы — 18,037 триллиона рублей, профицит составит 1,932 триллиона рублей, или 1,8% ВВП. Бюджет сформирован исходя из прогноза ВВП 105,82 триллиона рублей, инфляции — не выше 4,3%. В следующие два года предполагается постепенный рост как доходов бюджета, так и расходов, причем профицит будет сокращаться.

На 2020 год доходы закладываются в объеме 20,219 триллиона рублей, расходы — 18,994 триллиона рублей, профицит — 1,224 триллиона рублей (1,1% ВВП). В 2021 году ожидаются доходы в 20,978 триллиона рублей, расходы в 20,026 триллиона рублей и, соответственно, профицит в 952 миллиарда рублей (0,8% ВВП). ВВП на эти годы прогнозируется в объеме 110,732 триллиона и 118,409 триллиона рублей, инфляция — не выше 3,8% и 4%.

Согласно бюджетному правилу, дополнительные нефтегазовые доходы пойдут в резервы, а именно в Фонд национального благосостояния. В 2019 году дополнительными будут считаться доходы от цены нефти Urals свыше 41,6 доллара за баррель, они ожидаются в 3,369 триллиона рублей.

Будут рассмотрены и бюджеты соцфондов.

НОВЫЙ АУДИТОР, ГОСКОРПОРАЦИЯ ВЭБ

Сенаторам предстоит утвердить нового аудитора Счетной палаты РФ. Ранее глава бюджетного комитета Совфеда Сергей Рябухин сообщил, что президент РФ Владимир Путин внес в СФ представление для утверждения экс-губернатора Владимирской области Светланы Орловой аудитором СП. Профильный комитет поддержал кандидатуру Орловой.

Половину состава Счетной палаты назначает Госдума, половину — Совет Федерации. Кандидатуры вносит президент.

Будет рассмотрен и пакет из двух законов о переименовании Внешэкономбанка в госкорпорацию "ВЭБ.РФ", уточнены ее функции и порядок предоставлении ей утвержденного капитала.

Госкорпорация будет координировать деятельность институтов развития, участвовать в их управлении, формировать процедуры совместной работы над проектами. Поскольку ВЭБ будет заниматься не только кредитованием, но и комплексным сопровождением проектов, предлагается изменить его наименование на "Госкорпорация "Национальный институт развития "ВЭБ.РФ". При этом допускается передача в собственность РФ 100% акций Российского экспортного центра (РЭЦ).

Уставный капитал "ВЭБ.РФ" должен быть не менее 70 миллиардов рублей, и состоять из сформированной части и части, подлежащей формированию за счет последующих дополнительных имущественных взносов РФ, совместно составляющих размер утвержденного капитала. В целях финансирования долгосрочных проектов допускается размещение на депозитах в госкорпорации средств федерального бюджета на срок до пяти лет.

"ВЭБ.РФ" сможет использовать механизм утвержденного капитала, при котором деньги предоставляются по мере возникновения потребности в инвестиционных ресурсах. Предварительно идет речь о сумме до 300 миллиардов рублей утвержденного капитала для того, чтобы сформировать портфель ВЭБа на 3 триллиона, пояснял замминистра финансов РФ Андрей Иванов. По его словам, докапитализация будет происходить в случае приближения норматива достаточности капитала к 11% вследствие досоздания резервов.

САМОЗАНЯТЫЕ И НАЛОГИ

Парламентарии рассмотрят законы о налогах для самозанятых граждан, бюджетный комитет поддержал документ. Речь идет о трех законах о проведении в 2019–2028 годах в Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане эксперимента, предусматривающего введение налога на профессиональный доход (НПД) для самозанятых граждан.

Новый режим для самозанятых граждан предполагает уплату налога с доходов от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав физлицам по ставке 4%, индивидуальным предпринимателям и юрлицам — 6%. Те, кто на него перешел, НДФЛ в размере 13% платить не будут. При регистрации гражданин должен указать регион, где им ведется деятельность, а если она ведется в нескольких регионах, то он вправе выбрать, какой из них указать. Однако место ведения деятельности нельзя менять чаще одного раза в год.

На режим НПД смогут перейти граждане, чей доход не превышает 200 тысяч рублей в месяц (2,4 миллиона рублей в год), которые не имеют работодателя, не привлекают наемных работников по трудовым договорам, имеют доходы от использования имущества. При этом вводится запрет на увеличение ставок НПД и уменьшение предельного размера доходов в течение десяти лет эксперимента.

КИНО И МЕЦЕНАТЫ

Обсудят парламентарии и закон о налоговых льготах лицам, оказавшим финансовую поддержку государственным и муниципальным учреждениям культуры.

Документ предоставляет регионам право увеличить максимальный размер социального налогового вычета по НДФЛ, предоставляемого гражданам-меценатам, до 30% суммы дохода, полученного в налоговом периоде и подлежащего налогообложению. Вычет предоставляется, если получателями пожертвований являются государственные и муниципальные учреждения, осуществляющие деятельность в области культуры, а также некоммерческие организации (фонды) в случае предоставления им такой поддержки для формирования целевого капитала.

При этом регионы будут вправе установить категории учреждений, некоммерческих организаций и фондов, пожертвования которым могут быть приняты к вычету в таком размере. Сейчас гражданам, жертвующим деньги некоммерческим организациям в области культуры, предоставляется вычет в размере фактически произведенных расходов, но не более 25% суммы дохода, полученного в налоговом периоде и подлежащего налогообложению.

ВОЗВРАТ ПРОДУКТОВ ПОСТАВЩИКАМ

Сенаторам также предстоит обсудить закон об ограничении возврата непроданных торговыми организациями продуктов поставщикам.

Документ запрещает торговым сетям и поставщикам заключать договор, содержащий условие о возврате поставщику продовольственных товаров, срок годности которых не превышает 30 дней, либо о замене таких товаров на аналогичные или о возмещении их стоимости.

При этом участникам рынка запрещается навязывать условия о возврате поставщику продовольственных товаров, срок годности на которые установлен свыше 30 дней. Для обеспечения перехода на новые условия договора поставки с учетом новых требований законопроект устанавливает переходный период — 180 дней со дня вступления закона в силу.